В России могут ввести скидку при досрочной оплате штрафов за парковку

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru

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Инициативу обсуждают в Госдуме.

В России может появиться скидка при досрочной оплате штрафов за неправильную парковку. Как пишут «Известия», с такой инициативой выступили в Госдуме.

Авторы считают, что поступления в бюджет по этой статье сначала могут снизиться из-за дисконта, но затем вырасти благодаря повышению собираемости штрафов и снижению расходов на их принудительное взыскание.

Сегодня в России уже действует скидка при досрочной оплате штрафов за нарушение правил дорожного движения. Согласно данным МВД, после введения скидок собираемость по ним выросла до 80%.