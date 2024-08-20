«У нас апокалипсис»: Владивосток ушел под воду после мощнейшего ливня

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По всему городу, который расположен на сопках, люди сообщают о сходах грунта на придомовые территории и проезжую часть.

Во Владивостоке устраняют последствия мощнейшего ливня, который обрушился на город. За несколько часов дождь практически полностью затопил улицы. Под воду ушли десятки автомобилей. Спасатели откачивают воду из подвалов больниц и социальных учреждений. Корреспондент «Известий» Евгений Подтергера увидел, как власти устраняют последствия удара стихии.

Вот так сейчас выглядит самый пострадавший район Владивостока: придомовых территорий теперь здесь просто нет — тротуары и дороги разбиты, асфальт смыла вода. Куски дорожного покрытия своим весом удержали на месте только припаркованные машины, которые после сегодняшней ночи нужно ремонтировать.

Для сравнения — вот так эта улица выглядела всего неделю назад. Такого погодного апокалипсиса во Владивостоке давно не было — поднялся уровень воды в озере на Патрокле, залповый ливень за минуты перенасытил и городскую речку с интересным названием Объяснения. Она вышла из берегов. Как дамба сдержали воду вокруг микрорайона железнодорожные пути. В образовавшемся ковше утонули дома, детский сад и больница.

Из-за из-за дождей оказались подтоплены трамвайные пути, движение этим утром было приостановлено. По всему Владивостоку, который расположен на сопках, люди теперь сообщают о сходах грунта на придомовые территории и проезжую часть. Такие сели уже 12 часов устраняют дорожные службы.

«На настоящий момент все службы направлены для обеспечения работ по ликвидации последствий. Мы ожидаем уменьшения выпадения осадков и стабилизацию обстановки», — сообщил заместитель главы администрации Владивостока Дмитрий Свитайло.

Также непогода привела к массовому отключению электричества, подтоплены оказались несколько трансформаторных подстанций. В городе — веерные отключения света.

«Ну вот, как обычно, у нас апокалипсис, все поплыло, все плыли, подвалы стоят, света у нас со вчерашнего вечера нет. Откачивают воду в соседних домах, хотя взорвалась щитовая наша. Возле нашего дома. У нас пока не откачивают, ждут, что она сама уйдет, автоматом. Типа у нас тут все связано. Но так как два люка открыты, вот вы видите, вода никуда не уходит. Вода будет стоять», — поделилась местная жительница.

На себе это испытали больше 15 тысяч жителей. По 50 адресам электроснабжение до сих пор не восстановлено.

И все это при том, что экстренные сообщения о непогоде синоптики передали еще за сутки. Правда с масштабом промахнулись — за несколько часов на каждый квадратный метр Владивостока вылилось в среднем по восемь ведер воды.

Коммунальщики работают в усиленном режиме, к нормальному функционированию город, говорят, вернется в течение трех суток, а вот полное устранение последствий непогоды может занять несколько месяцев.