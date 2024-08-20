«Прямой наводкой»: российские морпехи громят технику ВСУ в Курской области

Фото, видео: © РИА Новости / Виктор Антонюк; 5-tv.ru

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Всего были уничтожены девять единиц вражеской техники.

Морпехи Черноморского флота разгромили колонну ВСУ в одном из приграничных районов Курской области. Как рассказали сами бойцы, противник не ожидал такого жесткого отпора. После неудачных атак «в лоб» украинские боевики попытались обойти наших военных, но сами попали в засаду.

«В начале села уничтожены четыре единицы техники из РПГ-7, одноразовых труб. Дальше три машины, вот четыре. Выдвинулись сюда на перекресток БТР 82А, и пушкой тридцаткой прямой наводкой начал работать по технике соответственно», — рассказал российский военный.

Всего в бою были уничтожены девять единиц вражеской техники. Еще четыре бронемашины захвачены в рабочем состоянии и послужат нашим военным. Несколько украинских боевиков взяты в плен.

А в темное время суток уничтожением противника занимается авиация. Экипажи вертолетов Ми-28 «Ночной охотник» нанесли удар по скоплению живой силы и бронетехники ВСУ. Полет выполнялся с применением очков ночного видения, а также нового тепловизионного прибора. Благодаря этому противотанковые ракеты попали точно в цель, а наши вертолеты без повреждений вернулись на базу.