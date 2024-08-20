Боевики ВСУ атаковали Горловку: два человека в тяжелом состоянии

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Боевики ВСУ сбросили снаряд на гражданский автомобиль в Горловке

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Аверин; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

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Пострадавших увезли в больницу.

Два жителя Горловки пострадали этим утром при ударе ВСУ. Беспилотник сбросил боеприпас на гражданский автомобиль. В результате атаки БПЛА он моментально вспыхнул. После того, как машину потушили, от нее практически ничего не осталось.

Раненых в тяжелом состоянии увезли в больницу. Сейчас на месте работают оперативные службы.

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