Упор на палитру: главные модные тренды грядущей осени

Фото: www.globallookpress.com / Mairo Cinquetti

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Стилист проанализировала коллекцию известных брендов и посоветовала аутфиты для предстоящего сезона.

Главный тренд осеннего сезона — феминность. Об этом сообщила стилист Юлия Ишимова в беседе с «Известиями».

По ее словам, многие модные дома уже создали новую коллекцию, в которой присутствуют кружевные комбинации, кокеткорные банты, оборки и рюши или tradwife-передники поверх платьев и офисных костюмов.

Эксперт отметила, что в новом сезоне многие стилисты делают упор на пастельную палитру. На показах появляются наряды нежных оттенков. Например, бельгийский кутюрье Дрис Ван Нотен представил шубу в цвете фисташкового молока, а французский модельер Симон Жакмюс одним из основных оттенков коллекции выбрал бирюзовый.

«С пастелью пьедестал делят красный и зеленый», — подчеркнула Ишимова.

Он стал появляться у многих брендов. Причем выбирать аутфит рекомендуется либо полностью одного цвета, либо делать переход между оттенками.

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