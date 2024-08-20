Будут мешать управлять: какие продукты нельзя есть перед вождением авто

Диетолог Саволюк: фрукты и овощи нельзя есть перед вождением авто

Фото: www.globallookpress.com / Joko

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Их всего пять.

Перед поездкой на автомобиле или во время нее не следует употреблять целый ряд продуктов, так как они могут ухудшить самочувствие водителя. О том, какие нельзя, рассказала в беседе с изданием Газета.ру врач-диетолог и терапевт Антонина Саволюк.

Так, среди нежелательных оказались фрукты, овощи, острая и сладкая еда, газированные напитки. Такой запрет связан с тем, что все эти продукты могут вызвать изжогу, вздутие, слабительный эффект. А когда человек находится в сидячем положении, все эти симптомы усиливаются из-за неправильной работы пищеварительной системы.

Кроме того, перед поездкой не следует объедаться. Иначе вся пища начнет бродить в кишечнике, что вызовет неприятные симптомы.

Еще стоит помнить, что длительная поездка — не время для экспериментов. Поэтому лучше отдать предпочтение знакомым и проверенным продуктам», — подытожила Саволюк.

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