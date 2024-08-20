Важный чек-ап: что нужно проверить, вернувшись из отпуска

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Море, солнце, песочные пляжи и экзотическая пища могут «подарить» не только впечатления, но и серьезные последствия.

После отпуска людям, страдающим от разных заболеваний, необходимо проверить свое здоровье. Об этом напомнила в беседе с изданием aif.ru врач-терапевт Ольга Александрова.

Так, страдающим от сердечно-сосудистых заболеваний лучше всего отдыхать в привычном климате, но если тянет в жаркую страну, стоит дождаться там «бархатного сезона». Резкая смена климата, жара, высокая влажность создают повышенную нагрузку на сердце и сосуды, могут привести к нарушению ритма и гипертоническому кризу, а потеря жидкости опасна загустением крови.

Чтобы отпуск не перетек в больничный, нужно во время отдыха продолжать принимать прописанные лекарства. Чаще всего, по возвращении, самочувствие стабилизируется, так как организм попадает в привычную среду. А тем, кто страдает болезнями желудочно-кишечного тракта, во время отпуска нужно соблюдать диету. Не стоит переедать фрукты, морепродукты и местные деликатесы.

«Такие блюда могут вызвать расстройство пищеварения, которое скажется на состоянии хронического больного и может спровоцировать обострение основной болезни», — отметила специалист.

Чтобы после отпуска быстро вернуть здоровье, нужно вновь сесть на диету и соблюдать режим питания. А при болезнях почек после отпуска необходимо сдать анализ мочи, соблюдать диету, больше пить воды. Тогда самочувствие совсем скоро наладится.

Еще одна категория людей, кого подстерегает опасность в отпуске — это имеющие кожные заболевания. В жаркое время высока вероятность столкнуться с атопическим дерматитом, экземой, псориазом. Кроме того, ультрафиолетовые лучи могут провоцировать меланому — агрессивное онкологическое заболевание.

«Поэтому после отпуска рекомендуется посетить онколога-дерматолога. Он проведет осмотр с помощью дерматоскопа — прибора для осмотра разных слоев кожи. В обязательном порядке визит к врачу необходим людям с большим количеством родинок», — пояснила терапевт.

А некоторым женщинам после отпуска следует заглянуть к гинекологу, так как резкая смена климата может отразиться на присутствующей миоме, эндометриозе, кисте и опухоли яичников.

«Поэтому дамам с такими проблемами следует избегать продолжительных купаний, после них — сразу менять купальник. При возникновении болей внизу живота, дискомфорте во время близости нужно обратиться к врачу и сдать мазок на микрофлору», — заключила Александрова.

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