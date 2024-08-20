Роковая вершина К4: российские альпинисты застряли в горах Пакистана

Фото, видео: www.globallookpress.com / PPI; 5-tv.ru

Операция по спуску тела погибшего товарища, погибшего в прошлом году, привела команду на грань жизни и смерти.

Драматичная история последние сутки развивается на склонах горы Гашер-брум в Пакистане. К4 это один из самых высоких пиков в мире и наверное самый сложный для покорения. И вот именно там, пятеро наших альпинистов проводили операцию по спуску тела своего товарища, погибшего в прошлом году. И сами оказались на грани жизни и смерти.

Пока точно известна судьба только двоих. За тем, что сейчас происходит на восьмитысячнике, следит Кирилл Ольков.

Эксклюзивные кадры поисково-спасательной операции. Вертолет кружит над российскими альпинистами, но подлететь ближе не может. Мешают снегопад и сильный ветер. Единственный способ добраться до альпинистов — карабкаться по склонам Гашербрума. Наземная группа уже в пути, но время тает. У застрявшего среди снежных расщелин Сергея Миронова переломы бедра и ребер, у Михаила Миронова тоже могут быть травмы, но не столь тяжелые.

Всего в группе были пять человек. Но сошла лавина, и альпинисты оказались разделены. Двое спаслись сами, смогли спуститься по склону до той точки, откуда их забрал вертолет. Евгений Яблоков даже снова отправился в горы, чтобы присоединиться к спасательной операции, а руководитель группы Алексей Баутин сейчас находится в городе Скарду и помогает координировать поиски.

В эксклюзивном интервью 5-tv.ru он заверил, что к его напарникам уже идет помощь.

«Мы с Евгением остались в передовом базовом лагере на высоте 6100 метров. И произошел обвал. Ледник обвалился, рухнул на наших товарищей», — рассказал альпинист Алексей Баутин.

О судьбе пятого и самого опытного альпиниста Сергея Нилова пока ничего не известно. До сих пор даже непонятно, жив он или нет. Нилов — один из лучших в России в альпинизме высокой сложности. Вся группа отправилась на вершину, чтобы забрать тело их погибшего друга Дмитрия Головченко. Он погиб на Гашербруме год назад.

В прошлом году Нилов и Головченко собирались добраться до вершины по самому опасному юго-восточному склону без использования кислорода. Такой опыт у них уже был. В 2019 году они точно также вместе поднимались на семитысячную Жанну в Гималаях. Но Гашербрум куда опаснее — это 17-я по высоте вершина в мире. Она отличается тем, что лавины там сходят постоянно, в этот раз именно так и случилось.

«В тот момент, когда тройка Сергей Нилов, Сергей Миронов и Михаил Миронов работала на ледопаде, поднималась на плато, где находился Дмитрий, произошел обвал, что вызвало сход снежных масс», — рассказала Ирина Морозова, пресс-секретарь Федерации альпинизма России.

Выжившие альпинисты сейчас находятся примерно на уровне 6 тысяч 300 метров, им удалось самостоятельно спуститься на сто метров, но для эвакуации этого недостаточно, вертолет на такую высоту не поднимается. Нужно преодолеть еще как минимум 200 метров вниз по склону.

«В связи с трудными погодными условиями операцию по спасению остальных альпинистов Сергея и Михаила Миронова удалось начать сегодня. Отряд из добровольцев спасателей на вертолетах был доставлен на высоту 6 тысяч 100 метров», — сообщил Игорь Колесников, пресс-атташе посольства России в Пакистане.

Погода ухудшается с каждой минутой, но какое-то время они смогут продержаться. Альпинисты, заблокированные среди снежных расщелин, нашли один из упавших рюкзаков. Теперь у них есть еда, горелка, палатка и даже лекарства. Остается ждать спасателей, которые в эти минуты штурмуют опасные склоны Гашербрума.