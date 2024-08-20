Не стоит больше мучить: в СПЧ не исключили выход Ефремова из колонии по УДО

Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов

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В колонии актер не выделялся, а вел и продолжает вести себя как и все заключенные.

Актер Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП, может выйти по условно-досрочному освобождению, заявила член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева в беседе с изданием Lenta.ru.

«В принципе, чего его уж мучить. Он действительно не молодой человек, у которого ряд заболеваний. Все, что я, например, знаю о его жизни за решеткой, характеризует его в пользу того, чтобы ему дать возможность выйти по УДО», — сказала Меркачева.

Она добавила, что знаменитость в местах лишения свободы ничем не выделялся от других заключенных. Он, как и все, работал на обычном производстве, не требовал никаких поблажек, принимал участие в разных фестивалях, пытался организовывать разные культурные мероприятия, учил осужденных писать стихи.

За решеткой Михаил Ефремов находится уже около четырех лет. В 2020 году актер в нетрезвом виде сел за руль внедорожника и, не справившись с управлением, на полной скорости врезался во встречный автомобиль Lada. Спасти пострадавшего водителя — курьера Сергея Захарова — медикам не удалось. От полученных травм мужчина скончался в больнице.

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