Фото, видео: © РИА Новости / Вадим Савицкий; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Действия российских военных призваны заблокировать врагу проход к территории.

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчета инженерной системы дистанционного минирования «Земледелие» группировки «Север»

Расчеты инженерных систем дистанционного минирования «Земледелие» провели минирование местности в районах сосредоточения резервов ВСУ в Сумской области для закрытия проходов к приграничным районам Курской области.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.