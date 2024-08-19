«Ликвидируют как предателя»: Лукашенко предрек возможную участь Зеленского

Фото: www.globallookpress.com / Zhao Dingzhe

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Главе киевского режима не стоить рассчитывать на защиту США или Великобритании, если он решит сбежать на Запад.

Президента* Украины Владимира Зеленского могут устранить агенты его же военной разведки. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью программе «Вести недели».

По словам белорусского лидера, Зеленскому не стоит рассчитывать на защиту властей США или Великобритании, если он решит сбежать и укрыться на Западе. В этом случае глава киевского режима станет для своего народа предателем, и его могут ликвидировать специально посланные агенты ГУР.

«Да не будешь ты радоваться, ты будешь для своего народа предателем. И в конце концов тот же Кирилл Буданов** (руководитель Главного управления разведки минобороны Украины — Прим. ред.) пошлет кого-нибудь — тебя ликвидируют как предателя. Вот и все», — сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что «надо не исключать такую возможность».

Накануне в интервью телеведущему Евгению Попову президент Белоруссии заявил, что в случае срыва переговоров между Москвой и Киевом возникнет эскалация, в ходе которой Украина будет уничтожена.

По словам Лукашенко, Россия любой ценой освободит Курскую область от ВСУ, а ее войска «снесут оттуда» украинских боевиков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лукашенко помиловал 30 заключенных, осужденных за участие в акциях протестов в стране.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

** — внесен в список террористов и экстремистов в РФ.