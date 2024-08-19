Британский Билл Гейтс пропал после крушения яхты у берегов Сицилии

Яхта с мультимиллионером Линчем на борту потерпела крушение у берегов Сицилии

Фото, видео: Reuters / Henry Nicholls; 5-tv.ru

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Судно попало в мощнейший шторм, после чего пошло ко дну. Бизнесмен числится пропавшим без вести.

Яхта, на борту которой, предположительно, находился мультимиллионер Майк Линч, известный как «британский Билл Гейтс», потерпела крушение у берегов Сицилии. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что 56-метровое судно Bayesian попало в мощнейший шторм, в результате чего перевернулось и затонуло на глубине 49 метров. На борту яхты находились 22 человека, среди которых граждане Великобритании, США и Канады.

Спасателям удалось найти 15 пассажиров, все они госпитализированы. Еще семь человек числятся пропавшими без вести, в их числе Майк Линч. Спасатели продолжают поиски, на место направлены водолазы и вертолет.

Ряд СМИ сообщают, что водолазы уже обнаружили на дне тела, но пока не опознали их.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что восемь человек погибли при крушении норвежского рыболовецкого судна Argos Georgia у Фолклендских островов.