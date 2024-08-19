Нет больше месяца: актриса из «Мажора» и «Тайн следствия» пропала в Ленобласти

Актриса из «Мажора» и «Тайн следствия» Людмила Лебедева пропала под Петербургом

Фото: Кадр из сериала «Тайны следствия», 2000 г.

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К поисками 85-летней женщины подключились волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

В Ленобласти ведутся поиски 85-летней актрисы Людмилы Лебедевой, которая наиболее известна по ролям в «Тайнах следствия», «Мажоре», «Улицах разбитых фонарей». Информация об ее исчезновении появилась на странице поискового отряда «Лиза Алерт» в социальной сети ВКонтакте.

По предварительной информации, она исчезла в районе поселка Любань Тосненского района Ленинградской области. Ее местонахождение неизвестно с 18 июля 2024 года.

В поисковой карточке также указаны приметы — худощавое телосложение, рост — 158 сантиметров, голубые глаза и седые волосы. Во что была одета - неизвестно.

За свою карьеру Людмила Лебедева сыграла в более, чем 40 картинах. Среди которых — комедия «Пять процентов» с Юрием Стояновым, триллер «Гоголь. Страшная месть», сериал «Надвое».