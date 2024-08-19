Город тонет: сильнейший ливень обрушился на Владивосток

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Все коммунальные службы переведены на круглосуточный экстренный режим работы.

На Владивосток обрушились сильнейшие ливни, из-за которых улицы превратились в реки. Передвигаться по ним можно только вплавь. Подтопило дороги и здания. Во многих районах нет электричества, остановились трамваи. Из города, который уходит под воду, — репортаж корреспондента «Известий» Евгения Подтергера.

Такой ливень с перерывами продолжается два часа. Улицы Владивостока уходят под воду.

К вечеру по дорогам уже невозможно проехать. Гидроудар остановил легкую иномарку, но для остальных водителей это не помеха, как будто испытывают удачу. В итоге утопленных авто только на этом участке четыре. Последним встал кроссовер. А здесь, в жилом доме, от напора воды не выдержала ливневая труба — лопнула. Квартиры с пятого по первый этажи в воде.

Пешеходам не легче — по улицам не идут, а плывут. Ливень рушит городские косогоры, они буквально сползают к подъездам многоэтажек. Сейчас все коммунальные службы переведены на круглосуточный экстренный режим работы, по городу начались перебои со светом. Почти 15 тысяч жителей Владивостока остались без электроэнергии.

Это уже второй блэкаут в Приморского крае за последние несколько дней. В пятницу в результате повреждения оборудования на Приморской ГРЭС Владивосток оказался обесточен. В городе возникли проблемы с сотовой связью и интернетом, не работали светофоры, закрылись некоторые магазины. О том, что осадки продолжатся, говорят синоптики. Они обещают, что завтра пришедший циклон окажется в центральных районах Приморья.