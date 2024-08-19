Три вестника проблем: какие опасные заболевания может спровоцировать кондиционер

Инфекционист Катанахова: от кондиционера можно подцепить синусит и менингит

Фото: Астапкович Владимир / ТАСС

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Одна из инфекций также способна подтолкнуть развитие пневмонии.

Кондиционер может спровоцировать у человека развитие синусита, менингита, а также острое инфекционное заболевание легионеллез. Об этом в беседе с изданием Газета.ру рассказала кандидат медицинских наук и главный внештатный специалист по инфекционным болезням Департамента здравоохранения Югры (ХМАО) Людмила Катанахова.

«При использовании кондиционеров можно заразиться различными инфекциями: бактериальными, грибковыми, вирусными», — описала риски специалист.

По мнению Катанаховой, обычную простуду от кондиционера может затмить воспаление слизистой оболочки околоносовых пазух и полости носа — синусит. Развитие нередко проходит на фоне ОРВИ и в случае бездействия может дойти даже до мозга и уха, вызывая опасные для жизни осложнения.

Другое воспаление связано с поражением головного и спинного мозга, вызываемым менингитом. Специалист подчеркнула, что возбудители заболевания передаются как раз воздушно-капельным путем, даже через автомобильный кондиционер.

Кондиционер также может наградить своего покупателя острым инфекционным заболеванием — болезнью легионеров (легионеллез). Бактерия-возбудитель обитает в пресной воде, она нередко попадает в помещение с током воздуха, провоцируя развитие у человека пневмонии.

Избежать вышеописанные заболевания поможет очистка фильтра кондиционера, также привлекая специалиста для определения развития там плесени. Важно также иногда открывать окно для поступления свежего кислорода, а сам кондиционер использовать с увлажнением воздуха. Оптимальной же температурой для комнаты врач назвала от +21 до +23 градусов.

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