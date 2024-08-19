Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

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Армия России продолжает выявлять и уничтожать противника на приграничной территории.

Вооруженные силы России за все время боев в Курской области смогли ликвидировать около четырех тысяч боевиков армии Украины. Об этом сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, подразделения группировки войск «Север» при поддержке авиации и артиллерии выявляют и ликвидируют в лесных массивах диверсионные группы противника, пытающихся проникнуть вглубь территории России, южнее населенных пунктов Скрылевка и Шептуховка.

Российские бойцы отразили атаки в направлении населенных пунктов Ольговка, Русское и Черкасское Поречное. В результате были уничтожены украинский танк, боевая машина пехоты (БМП) и две боевые бронированные машины (ББМ). Также ликвидированы свыше 25 боевиков ВСУ, еще четырех взяли в плен.

Поражение противнику было нанесено также в районах населенных пунктов Борки, Богдановка, Вишневка, Викторовка, Косица, Любимовка, Меловой, Снагость, а также западнее Мартыновки и юго-восточнее Коренево.

Еще в районах Басовки, Ворожбы, Кружка, Мирополья, Новой Сеи и Садков Сумской области войска России нанесли удары по местам сосредоточения ВСУ.

За сутки армия Украины потеряла свыше 330 боевиков и 27 единиц бронетехники, включая четыре танка, 19 ББМ, три бронетранспортера, одну БМП. Уничтожены два артиллерийских орудия ВСУ, три миномета и восемь авто.

«Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 3800 военнослужащих, 54 танка, 26 боевых машин пехоты, 48 бронетранспортеров, 281 боевая бронированная машина, 123 автомобиля, 27 артиллерийских орудий», — говорится в сообщении.

Также уничтожены пять установок зенитных ракетных комплексов и столько же станций радиоэлектронной борьбы, семь пусковых установок реактивных систем залпового огня, в их числе — три HIMARS и одна MLRS. Еще ВСУ потеряли четыре единицы инженерной техники, включая две инженерные машины разграждения и одну установку разминирования УР-77.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба, людей эвакуируют в более безопасные районы.

Режим контртеррористической операции (КТО), помимо Курской области, действует в Белгородской и Брянской областях. Операцию по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжают Вооруженные силы.

Спецоперация на Украине

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жительница Черкасского Поречного в Курской области Ирина Кириченко рассказала о наемниках в селе из Франции и Польши. Она увидела иностранных боевиков наяву, но смогла остаться незамеченной.