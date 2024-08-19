Банкротство ради свободы: сможет ли Блиновская избавиться от долгов

Фото, видео: Софья Сандурская / ТАСС; 5-tv.ru

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«Королева марафонов» готова пойти на все, чтобы перестать просыпаться в СИЗО.

Блогер Елена Блиновская самостоятельно из СИЗО направила в суд заявление о признании себя банкротом. Удастся ли «королеве марафонов» добиться признания ее несостоятельным должником, чтобы избавиться от свалившихся на нее проблем из выйти на свободу? Своим мнение поделился с 5-tv.ru вице-президент коллегии адвокатов Москвы Аркадий Завалько.

«В рамках процедуры банкротства, если гражданин признается банкротом, то суд должен вынести решение — освободить его от исполнения обязательств по кредиторской задолженности», — сказал он.

Однако перед этим должно пройти несколько стадий, одна из которых, — реализация имущества должника.

«То есть имущество, которое есть у Блиновской, оно пойдет с молотка», — подчеркнул адвокат.

Получается, что просто так никто «королеву марафонов» от нажитых долгов не избавит. Перед этим все, что у нее есть, пройдет оценку. Оставят только необходимые вещи и один дом, если их несколько.

Но даже если недвижимость только одна и это роскошный особняк, то он тоже пройдет оценку. В этом случае для Блиновской выделят лишь малую часть жилплощади, чтобы там жить.

Все остальные вещи, а также предметы роскоши, например, украшения, картины или дорогие часы с техникой будут обращены в пользу кредиторов.

И если после продажи имущества на Блиновской еще будут висеть долги, то только тогда суд ее признает банкротом, после чего освободит от погашения той части, которая осталась.

По словам Завалько, так как Блиновская — физическое лицо, то весь этот процесс будет длиться примерно от шести месяцев до полутора лет.

«Когда идет реализация имущества, то назначаются торги. Первоначально она назначает цену, если они не проходят по торгам по этой цене, то идут дисконты. Каждый шаг по 15%. Если, например, что-то стоит 100 миллионов, они могут его реализовать за 50. И только 50 миллионов пустить в счет погашения задолженности», — объяснил адвокат.

При реализации не всегда получается продать тот или иной объект даже по рыночной стоимости, потому что его могут отпустить с молотка по выгодной для покупателя цене, но совершенно невыгодной для задолжника.

Фото, видео: Софья Сандурская / ТАСС; Личный архив Аркадия Завалько; 5-tv.ru

До этого адвокат Елены Блиновской — Иван Морозов — сообщил 5-tv.ru, что блогер подала прошение в суд о признании ее банкротом.

«Подача заявления — это инициатива Елены. Она его подавала из СИЗО. Мы его поддерживаем, потому что мы вынуждены защищать интересы Елены», — сказал он.

По словам Морозова, представители «королевы марафонов» попросили суд ввести соответствующую процедуру, чтобы признать Блиновскую банкротом. Сейчас у Блиновской два кредитора — Федеральная налоговая служба (ФНС) России и банк ВТБ, у которого в залоге находится дом обвиняемой.

«Если продать все имущество, то этого будет достаточно, чтобы погасить требования и банка ВТБ, и (Федеральной — Прим.ред) налоговой службы», — ответил Морозов.

Однако из-за наложенного следствием ареста пока осуществлять процедуру нельзя.

Адвокат подчеркнул, что суд отложил заседание на 6 ноября, чтобы истребовать кандидатуры финансовых управляющих не из числа тех, которые были предложены со стороны должника.

Ближе к этой дате кандидатуры будут представлены. Тогда суд будет принимать решение — вводить ли процедуру банкротства или нет.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года по подозрению в мошенничестве с целью неуплаты налогов. Долгое время «королева марафонов» находилась под домашним арестом, но меру пресечения изменили из-за нарушений. Она организовала мероприятие в своем коттедже и пригласила на него свидетеля по уголовному делу. Теперь блогер находится в СИЗО.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что ведущая Алла Довлатова и музыкальный критик Сергей Соседов высказались о продлении ареста «королеве марафонов» Елене Блиновской.