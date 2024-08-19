«Проглотил зубы»: Роман Курцын вспомнил о неловком инциденте на съемках фильма
Во время съемок фильма «Пираты галактики барракуда» Роман Курцын проглотил зубы
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина; 5-tv.ru
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Профессия актера хоть и интересная, но тяжелая.
Популярный российский актер Роман Курцын рассказал, что вжиться в роль инопланетянина на съемках фильма «Пираты галактики Барракуда» было непросто. В один из дублей артист нечаянно проглотил силиконовые зубы. Об этом знаменитость рассказал 5-tv.ru на премьере новой картины Антона Борматова.
Роман в фантастико-приключенческом фильме сыграл инопланетянина. Он отметил, что сниматься было тяжело, так как подготовка к непривычной роли требовала определенных навыков. Нужно было изобразить пришельца, который вселился в тело человека.
Артистам нужно было при помощи собственного тела показать, что внутри них сидит инопланетное существо. Для достижения такого эффекта Курцын с коллегами занимался с балетмейстером, который развивал в них пластичность.
«Нам надо было синхронно двигаться, мы делали так, что у них (пришельцев — Прим.ред) немножко кривая шея, агрессивная. И в момент проявления этой атаки, агрессии у нас вылезали зубы силиконовые. Это специальный пластический грим, который делали по нашим эскизам <…> Один раз я эти зубы силиконовые проглотил случайно, они переваривались у меня шесть недель», — вспоминает артист.
Актер со смехом отметил, что он подкрепился зубами, которые у него отклеились, потому что его долго не кормили на съемочной площадке.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что на экраны выходит картина «Пираты галактики Барракуда».