Суд оштрафовал оперную певицу Максакову* на 50 тысяч рублей

Фото: © РИА Новости / Стрингер

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Что на этот раз нарушила сбежавшая из России артистка?

Суд оштрафовал на 50 тысяч рублей оперную певицу и экс-депутата Госдумы Марию Максакову-Игенбергс*. Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

Согласно решению Пресненского районного суда столицы, ее признали виновной в нарушении административной статьи о порядке деятельности иностранного агента. Причем это максимальный штраф, который положен для физических лиц именно по этой части.

Максакова покинула Россию в мае 2022 года, перебравшись на Украину. Оперная певица неоднократно призывала к финансированию ВСУ, а также публично выступала с призывами к свержению государственной власти в Российской Федерации.

Штраф за нарушение порядка деятельности иностранного агента оперная певица получала и до этого. Например, ее оштрафовали на 40 тысяч рублей в конце прошлого года из-за отсутствия соответствующей маркировки. В ноябре 2023 Максакову также обязали выплатить 50 тысяч рублей — вновь по этой же административной статье.

Также неоднократно в оправдании и поддержке экстремистских действий был уличен и представитель ФБК** Леонид Волков***. На платформе различных шоу на YouTube он заявлял, что преступники, которые организуют диверсии и акты саботажа, являются «смелыми людьми».

Ранее 5-tv.ru писал, что уехавшая на Украину Мария Максакова не оплатила долги в России.

* — признана иноагентом в РФ

** — организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда

*** — признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга