Похоронил среди солений: мужчина зарубил мать топором и спрятал в подъезде

Мужчина в Комсомольске-на-Амуре убил свою мать топором и спрятал тело в подъезде

Фото: 5-tv.ru

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Тело женщины почти месяц находилось среди банок с овощами.

Житель города Комсомольск-на-Амуре зарубил свою мать топором и спрятал тело в ящике на лестничной площадке. Подробности этого дела передает издание aif.ru.

Этот случай произошел около десяти лет назад. Сначала отношения у матери с сыном были хорошими. Он окончил училище, отслужил в армии и женился. Родители купили сыну двухкомнатную квартиру, в которой он жил со своей семьей.

Но потом мужчина начал выпивать и работу найти у него не получалось. Появились огромные долги. Из-за этих жизненных обстоятельств пришлось продать квартиру, чтобы с ними расплатиться. И тогда семье пришлось переехать к его маме.

Дела не налаживались — в итоге жена ушла от мужчины, забрав дочь. Тогда он впал в депрессию и стал пить еще больше.

Роковой случай произошел 28 декабря 2014 года. Пенсионерка собиралась по своим делам и высказывала сыну свои недовольства. Тогда мужчина взял топор для разделки мяса и нанес своей матери пять ударов по голове.

Тело он вынес на лестничную площадку и спрятал в ящике, где убитая хранила разные соленья, прикрыв все банками.

Когда пенсионерка перестала выходить на связь, ее друзья и родственники забили тревогу. Мужчина на все расспросы отвечал равнодушно: «Уехала в Амурск».

Тогда знакомые написали заявлению в полицию. Полицейские пришли к сыну убитой 16 января 2015 года. По невнятным ответам мужчины они поняли, что он мог быть в этом замешан. Сдавшись под их напором, он показал на тот самый ящик.

Почти месяц тело находились рядом с соседями, но из-за запаха канализации никто не почувствовал разложения.

Мужчине предъявили обвинение в убийстве 17 января. Свою вину он отрицал. Его и осудили по статье 105 УК РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что известно о семье убитой педофилом девочки из Чапаевска.