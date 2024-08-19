Фото: www.globallookpress.com / The Presidential Office of Ukrai

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В результате западные лидеры не высказали возражений против нападения боевиков на Курскую область, пишут СМИ.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский втайне от Запада проводил подготовку атаки на Курскую область, эта тема обсуждалась только с узким кругом лиц. Об этом пишет журнал The Economist со ссылкой на источник из окружения главкома.

«У Сырского было две предыдущие операции, подорванные Западом. Информацию об одной из них передали России, а в другом случае нам было приказано отменить операцию», — говорится в материале.

Так, украинские боевики поставили лидеров Запада перед фактом, когда атаковали Курскую область. Они не высказали никаких возражений.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба, людей эвакуируют в более безопасные районы.

Режим контртеррористической операции (КТО), помимо Курской области, действует в Белгородской и Брянской областях. Операцию по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжают Вооруженные силы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пленный боевик обвинил ВСУ в отправке на занятые ВС РФ позиции. Ошибка командования дорого обошлась украинским формированиям.