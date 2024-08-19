В Госдуму внесут проект о запрете трудовым мигрантам перевозить семьи в Россию

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев

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Соответствующий законопроект подготовили депутаты от ЛДПР.

В Государственную думу внесут законопроект, запрещающий трудовым мигрантам без российского гражданства привозить в Россию свои семьи. Такой документ разработала группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким. Об этом сообщает РИА Новости.

«Предлагается запретить въезд в Российскую Федерацию иностранным гражданам или лицам без гражданства, которые осуществляют въезд на территорию Российской Федерации в качестве члена семьи иностранного гражданина, временно пребывающего в Российской Федерации с целью осуществления трудовой деятельности на основании трудового договора», — указывается в пояснительной записке.

Уточняется, что имеются в виду низкоквалифицированные специалисты, пребывающие в России только на основании трудового договора или патента. При этом они не имеют других законных оснований на проживание, в том числе гражданства. Законопроект не распространяется на семьи иностранных высококвалифицированных специалистов.

Слуцкий подчеркнул, что часто семьи трудоустроенных мигрантов живут в России анклавами. Они разговаривают на своем языке и с «пренебрежением относятся к местным». Нередко они не платят за ЖКХ и копят огромные долги. От таких проблем следует избавиться, считает он.

«Запретить неквалифицированным иностранцам привозить семью на период их трудоустройства. Приехал, отработал — домой. Иного разговора быть не должно», — добавил Слуцкий.

Недавно уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в ходе заседания на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) заявила, что в 2023 году в Россию приехало работать больше девяти миллионов человек, из них на миграционный учет поставлено свыше 8,5 миллионов.

Кроме того, президент России Владимир Путин подписал закон о введении нового правового режима нелегальных мигрантов. Его цель — обеспечить выезд таких иностранцев из страны или получение законных оснований для пребывания в ней.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин подписал закон о лишении приобретенного российского гражданства в случае отказа встать на воинский учет.