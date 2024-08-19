Желанная свобода: выйдет ли Ефремов из тюрьмы по УДО в декабре

Адвокат Падалко: Михаил Ефремов не сможет выйти из тюрьмы по УДО в декабре

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Адвокат актера рассказал, в какой сейчас ситуации находится актер.

Адвокат осужденного за смертельное ДТП актера Михаила Ефремова не подтвердил 5-tv.ru распространившуюся в СМИ информацию о возможном освобождении артиста в декабре.

По словам Юрия Падалко, сейчас ведется работа по подготовке документов для подачи заявления на условно-досрочное освобождение (УДО) Ефремова. Необходимые бумаги, среди которых медицинские справки, пока не готовы и не поданы.

Адвокат подчеркнул, что у актера действительно есть проблемы со здоровьем, связанные с челюстью и зубами. Состояние Ефремова контролируют медики в колонии.

При этом Падалко не подтвердил слухи о том, что артист страдает от головных болей и головокружения.

За решеткой Михаил Ефремов находится уже около четырех лет. В 2020 году актер в нетрезвом виде сел за руль внедорожника и, не справившись с управлением, на полной скорости врезался во встречный автомобиль Lada. Спасти пострадавшего водителя — курьера Сергея Захарова — медикам не удалось. От полученных травм мужчина скончался в больнице.

Прежде семья погибшего дала положительное решение на УДО Михаила Ефремова. Но, как оказалось, актер пока не может выйти из-за решетки: по словам адвоката Александра Добровинского, его поведение не отличалось примерностью.

Ранее 5-tv.ru сообщил, вернется ли Михаил Ефремов к запоям после освобождения из тюрьмы.