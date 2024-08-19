Деятельность фонда Джорджа Клуни признана нежелательной в России

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Faye Sadou

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Еще в мае организация потребовала от ЕС арестовать российских журналистов, работающих за рубежом.

Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность Clooney Foundation for Justice (Фонд Клуни за справедливость)*, который принадлежит американскому актеру Джорджу Клуни и его супруге Амали. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства в Telegram-канале.

«Деятельность иностранной неправительственной организации Clooney Foundation for Justice, США признана нежелательной на территории нашей страны», — говорится в сообщении.

Организация основана в штате Нью-Йорк. По данным Генпрокуратуры России, она проводит работу, направленную на дискредитацию. Также фонд поддерживает «покинувших страну лжепатриотов» и участников запрещенных экстремистских объединений и террористических организаций.

Кроме того, подчеркнули в ведомстве, фонд Клуни продвигает инициативы уголовного преследования российского правительства. Он распространяет негативные «псевдоэкспертные оценки» законодательства России об иноагентах.

В конце мая фонд Джорджа Клуни потребовал от Евросоюза арестовать российских журналистов, работающих за рубежом. Заявляла об этом директор по юридическим вопросам проекта Docket Анна Нейстат. По ее словам, основанием для ареста станет статья о «пропаганде», которая есть в уголовных кодексах некоторых европейских стран.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после такого заявления назвал безумцами членов команды фонда Клуни. Он предложил российским журналистам узнать аргументацию у авторов этой идеи.

Также председатель комиссии по расследованию вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявлял, что фонд Клуни могут признать нежелательным. По его словам, организация объявила охоту на российских журналистов, пытаясь выбить ордера на арест в Международном уголовном суде и Европоле.

В июне Клуни сделал заявление по этому поводу. Он сказал, что фонд никогда бы не стал преследовать журналистов, в том числе и российских. По словам актера, у организации есть давний опыт защиты представителей СМИ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Джордж Клуни выставил на аукцион интимный ужин с собой. Причем цена лота стремительно растет: с начальных 11 тысяч долларов она взлетела до 32 тысяч — и это, похоже, не предел.

* — организация признана нежелательной на территории России