Никакой пользы: от каких продуктов нужно отказаться после 40 лет

Эндокринолог Калошина: после 40-50 лет нужно отказаться от полуфабрикатов

Фото: 5-tv.ru

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Притупление остроты вкусовых ощущений с возрастом может сыграть злую шутку.

Отказаться от полуфабрикатов и жареного стоит после 40-50 лет. Об этом NEWS.ru рассказала эндокринолог Видновской КБ Минздрава Московской области Мария Калошина.

Специалист пояснила, что неконтролируемое увлечение полуфабрикатами повышает риск развития атеросклероза, что может вылиться в инфаркт или инсульт. Хрустящая корочка также опасна, так как содержит много канцерогенов, добавила эндокринолог.

Чувствительность рецепторов снижается с возрастом, поэтому, переборщив с острой едой, можно столкнуться с воспалением слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта.

Молоко также желательно исключить из рациона, добавила врач. Калошина объяснила это тем, что с возрастом снижается фермент лактозы — именно он расщепляет молочные сахара. Если не придерживаться подобного совета, то человек с большей вероятностью может столкнуться с диареей. Замедление метаболических процессов — также один из факторов, при которых с возрастом не стоит налегать и на быстрые углеводы, заключила врач.

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