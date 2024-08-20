Рекомендации к действию: что делать, если вас затопили соседи

Фото: 5-tv.ru

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Если виновных в аварии нет дома, то взламывать входную дверь недопустимо.

В случае обнаружения в квартире потопа, появившегося по вине соседей, необходимо руководствоваться инструкцией, чтобы рассчитывать на возмещение ущерба. Об этом рассказала адвокат Екатерина Антонова в беседе с изданием Газета.ру.

По словам эксперта, в первую очередь следует определить источник затопления и обратиться к соседям сверху. Если их нет дома, то выбивать дверь и пробираться к ним самостоятельно недопустимо. Такие действия могут быть квалифицированы как незаконное проникновение в жилище по статье 139 УК РФ.

Для решения этой проблемы лучше всего будет обратиться в аварийную службу.

Адвокат порекомендовала зафиксировать на фото или видео потоп в квартире, чтобы были необходимые доказательства.

«После прекращения затопления следует вызвать представителя управляющей организации для составления акта о затоплении. Настоящий документ должен содержать дату составления акта, точный адрес жилья, объем причиненного ущерба с указанием поврежденных вещей, причину залива, сведения о членах комиссии управляющей организации и их подписи», — объяснила Антонова.

Адвокат отметила, что для независимой оценки ущерба потребуется экспертная организация. Лучше, если на руках будут находиться чеки и квитанции, в которых указана стоимость поврежденного имущества. Иначе оценку проведут, опираясь на рыночную стоимость.

Далее следует направить виновным соседям досудебную претензию, в которой будет изложено требование о возмещении причиненного ущерба.

Отправить настоящую претензию надо с описью вложения, сохранив квитанцию, чтобы предъявить в суде доказательства об отправке письма. Если виновный в ущербе проигнорирует претензию, то необходимо направить исковое заявление в суд.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что категорически нельзя смывать в унитаз.