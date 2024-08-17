СК предъявил двум жителям Приморья обвинение в убийстве семьи 30-летней давности

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Преступники провели аферу, лишив квартиры супругов и троих маленьких детей, а потом расправились с ними.

Следственный комитет (СК) Приморского края раскрыл дело семьи Алатарцевых (муж, жена и трое маленьких детей), которые пропали без вести после сделки по продаже своей квартиры во Владивостоке 30 лет назад. Обвинение в убийстве пятерых человек с целью скрыть другое преступление по нескольким пунктам статьи 105 Уголовного кодекса РФ предъявлено Сергею Смагину и Валерию Маркову. Данные опубликованы в Telegram-канале «Следком Приморья».

«Следственные действия по уголовному делу завершены, в ближайшее время стороне защиты будет представлена возможность ознакомиться с материалами уголовного дела», — сказано в посте.

По версии следствия, летом 1994 года обвиняемые узнали, что соседи Сергея Смагина Алтарцевы продают жилье. Под видом добропорядочной сделки подельники вошли в доверие к семье и переоформили квартиру на подставное лицо. Когда обманутые начали задавать вопросы о передаче денег, мошенники не нашли решения лучше, чем избавиться от них.

«Пришли в квартиру Алатарцевых, убили супругов и их малолетних детей: девочку семи лет и двух мальчиков в возрасте двух лет и одного года. Тела потерпевших были вывезены и сокрыты. Орудие убийства — огнестрельное оружие они выбросили в акваторию бухты „Золотой Рог“», — сообщают в СК.

Впоследствии мужчины выменяли квартиру на автомобиль Toyota Surf, который они планировали продать в Новосибирске. Пока перегоняли машину, попали в аварию и сильно повредили ее. В итоге получили за товар 300 долларов. Ужасающее своей нелепостью и жестокостью преступление осталось нераскрытым, 30 лет убийцы наслаждались свободой.

Следователи проверили показания Смирнова и Маркова, оба дали детальное описание злодеяния, после чего были отправлены под стражу. Им грозит пожизненное тюремное заключение. Следственные действия по уголовному делу завершены, в ближайшее время стороне защиты будет представлена возможность ознакомиться с материалами уголовного дела.

Ранее, писал 5-tv.ru, жителя Братска убили на глазах у детей из-за ссоры в супермаркете.





