Певец AKMAL’ вывел на сцену девушку с плакатом «Хочу спеть с тобой „Раневскую“»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Импровизированный дуэт вызвал бурю эмоций у зрителей.

Певец Акмаль Ходжаниязов, выступающий под творческим псевдонимом AKMAL’ спел дуэтом с поклонницей. Уникальные кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.

«Номер» не был запланированным, но артиста это не испугало. Преданная поклонница так хотела исполнить с ним любимую композицию, что отказать ей было невозможно.

На сцене фудмолла «Три вокзала. Депо» состоялся мощный камбек музыкального фестиваля «Новое Радио ДВИЖ», в рамках которого свою программу представил и AKMAL’. В этой программе не было песни «Раневская», заимствованной из репертуара Лолиты Милявской. Но именно за нее многие фанаты обожают Ходжаниязова. Одна из зрительниц пришла на шоу с плакатом «Хочу спеть с тобой „Раневскую“». Артист вывел смелую поклонницу на сцену.

«Акмаль и Анастасия, почти как Артик и Асти… Поддержите нас, друзья? Господи, почему мне так страшно сегодня выступать? Уже видите, на пятки наступили, представляете?» — шутил певец.

После небольшой заминки звукорежиссер отыскал музыку, и дуэт запел. Каждое слово зал повторял вместе с исполнителями, а смелая Анастасия, судя по записям с концерта, наслаждалась каждой минутой.

Акмаль Ходжаниязов обрел популярность после участие в проекте «Голос. Дети», затем начал записывать собственные песни и завел аккаунты в соцсетях, на которые подписались миллионы пользователей. В 2022-м он выпустил первый альбом «Песни о твоих глазах», через год вышел следующий — «Сидело в мыслях», а в 2024-м еще один — «Давай, пока!». Его исполнение композиции «Раневская» очень полюбилось публике, в связи с чем был снят клип. Звезде всего 20 лет.

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