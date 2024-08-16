«Окончательно похоронит»: чем закончится для Киева применение грязной бомбы

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld; 5-tv.ru

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Источники с украинской стороны сообщили о подготовке Киевом ядерной провокации на территории России.

Использование грязной ядерной бомбы окончательно похоронит Украину. Об этом 5-tv.ru заявил военный эксперт Владислав Шурыгин, комментируя сообщения о подготовке Киевом ядерной провокации на территории России.

«Я считаю, что это (использование ВСУ грязной бомбы — Прим. ред.) маловероятно просто потому, что применение такой бомбы даже при абсолютной лояльности к Украине ее спонсоров и хозяев в этом случае ее окончательно хоронит. Потому что при применении такой бомбы, во-первых, у России будут развязаны руки. Во-вторых, дальше пытаться выдавать Украину за жертву будет просто невозможно», — пояснил эксперт.

Попытка обвинить в ядерной провокации Россию, по мнению Шурыгина, также обречена на провал. Он напомнил, что грязная бомба — это по сути «самодельный» боеприпас, начиненный радиоактивными элементами, и Москве нет никакого смысла его применять при наличии ядерного оружия.

«России незачем взрывать грязную бомбу, если у нее две тысячи вполне себе нормальных исправных атомных бомб», — отметил Шурыгин.

Ранее в этот день военкор Марат Хайруллин со ссылкой на собственные источники сообщил, что Киев планирует устроить ядерную провокацию на территории Курской области.

По данным информатора, украинские боевики намереваются взорвать грязную ядерную бомбу и нанести удары по местам хранения отработанного ядерного топлива АЭС во время очередной попытки прорыва со стороны Глухова на Рыльск.

Также источник сообщил, что спецбоеголовки для организации ядерной провокации уже завезены в город Желтые Воды Днепропетровской области на предприятие «Восточный Горно-обогатительный комбинат».

Ранее военный эксперт Геннадий Алехин в комментарии 5-tv.ru не исключил применение ВСУ грязной ядерной бомбы.