Фото: Александр Полегенько / ТАСС

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Ранее стало известно, что киевский режим планирует нанести удары по Курской и Запорожской АЭС.

Большое число западных журналистов прибыли в Сумы и Запорожье на фоне подготовки киевским режимом атаки на Курскую и Запорожскую АЭС. Об этом заявил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.

О том, что киевский режим готовил ядерную провокацию на территории РФ, сообщил в своем личном блоге военкор Марат Хайруллин со ссылкой на собственные источники.

По данным Хайруллина, украинские боевики планируют нанести удары «грязной» бомбой по местам, где гранится отработанное ядерное топливо при попытке прорыва со стороны Глухова в сторону Рыльска.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек. На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба, людей эвакуируют в более безопасные районы.

Режим контртеррористической операции (КТО), помимо Курской области, действует в Белгородской и Брянской областях. Операцию по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжают Вооруженные силы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что планируемую атаку ВСУ на Курскую и Запорожскую АЭС курируют западные спецслужбы.