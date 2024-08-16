«Потеряли берега»: политолог Никулин предрек Зеленскому международный суд

Фото, видео: www.globallookpress.com / Zhao Dingzhe

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Эксперт уверен, что от Украины сейчас можно ждать все что угодно.

Украина может пойти на ядерную провокацию. Об этом политолог Игорь Никулин рассказал в беседе с 5-tv.ru. Эксперт уверен, что руководство страны находится в отчаянии из-за постоянных неудач на фронте.

«Со стороны Украины можно ждать все что угодно. Они уже окончательно потеряли берега, какие-либо красные линии, как говорится. Поэтому я не исключаю, что они сейчас пойдут даже на ядерную провокацию, потому что, объективно, режим Зеленского обречен. Он проигрывает войну и единственное, на что он может рассчитывать — это на международный суд», — уверенно заявляет эксперт.

Ранее 5-tv.ru писал, что эксперт не исключил использование ВСУ грязной ядерной бомбы.