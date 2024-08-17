«Хезболла» рассекретила свой ракетный объект и пригрозила ударом по Израилю

Фото: www.globallookpress.com / Marwan Naamani

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Представители движения обещают противнику: «его ждет то, чего он не видел еще никогда».

Представители движения «Хезболла» выступили с угрозой, заявив, что Израиль «ждет то, чего он не видел еще никогда». Они обнародовали видео с ранее засекреченным ракетным объектом Imad 4, оснащенным системой тоннелей, взрывонепробиваемыми дверями и площадками для запуска снарядов, а также безопасной коммуникационной сетью, которая связывает его с внешним миром. С помощью этой сети военные могут выполнять срочные приказы и атаковать заранее определенные цели. Об этом сообщают журналисты издания Press TV.

«Война с нами распространится на всю Палестину, от ливанской границы до иорданской границы, до Красного моря», — добавляют в «Хезболле».

По словам представителей движения, Израилю придется вступить в «невиданное ранее противостояние», если Ливан будет втянут в войну на Ближнем Востоке. Кроме того, они пообещали отомстить за убитого командира Фуада Шокра, он погиб при ударе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), а также бывшего политического лидера движения ХАМАС Исмаила Хании.

Прежде стало известно, что власти Ирана могут отсрочить удар по Израилю, если будут достигнуты определенные мирные соглашения, в числе которых прекращение огня в секторе Газа. Об этом журналистам рассказывали иранские чиновники. Участники движения «Хезболла», в свою очередь, заявляли, что от запланированной атаки по Израилю отказываться не собираются. Также сообщалось, что лидер ХАМАС Яхья Синвар готов заключить соответствующий договор.

Обострение на Ближнем востоке продолжается с октября 2023 года, когда ХАМАС устроил массированный ракетный обстрел территорий Израиля, вошел в приграничные районы на юге страны и захватил заложников. Ответные удары начались незамедлительно. Новому витку эскалации положил начало удар ЦАХАЛ по объектам «Хезболлы» в Бейруте 30 июля. Пострадали 68 человек. Затем был ликвидирован Фуад Шокр, а на следующий день в результате удара по Тегерану погибли Исмаил Хания и его телохранитель.

Ранее 5-tv.ru выяснял, почему США блокируют деэскалацию конфликта в секторе Газа.