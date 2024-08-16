«Невозможно сломать»: Долина рассказала о состоянии после инцидента с мошенниками

Фото, видео: ANDREY_ERSHTREM / Андрей Эрштрем; Известия; 5-tv.ru

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Артистка призналась, кто ее поддерживает в сложный период жизни.

Лариса Долина, народная артистка РФ, заявила о невозможности недоброжелателей сломать ее дух. Об этом она заявила корреспонденту «Известий» Наталье Графничиковой в рамках фестиваля «Долинафест» на фоне инцидента с попыткой продажи ее квартиры мошенниками.

«Меня невозможно сломать. Никому это никогда не удавалось и не удастся. Меня поддерживают все, потому что это мои друзья», — сообщила Долина.

Несколько дней назад группа неизвестных проникла на территорию элитного жилого комплекса, где проживает певица Лариса Долина. Они заявили о своих правах на квартиру артистки, утверждая, что теперь жилплощадь принадлежит им. По предварительной информации, недвижимость Долиной была выставилена на торги мошенниками. Позже знаменитая артистка записала поклонникам видеообращение.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что будет с квартирой Ларисы Долиной. Юрист описала возможный вариант развития событий с деньгами тех, кто, возможно, вложился в мошенническую схему.