МИД выразил протест в связи с приездом итальянских журналистов в Курскую область

Фото: Reuters / Viacheslav Ratynskyi

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Сотрудники телерадиокомпании RAI нарушили российское законодательство и правила журналистской этики, незаконно проникнув в Суджу.

Российский МИД выразил решительный протест послу Италии в Москве Чечилии Пиччони в связи с действиями съемочной группы итальянской государственной телерадиокомпании RAI в Курской области. Об этом сообщается в Telegram-канале внешнеполитического ведомства.

В МИД подчеркнули, что итальянские журналисты «незаконно проникли на территорию РФ для освещения преступного террористического нападения украинских боевиков» на российский регион.

«Грубейшим образом нарушив российское законодательство и элементарные правила журналистской этики, итальянские корреспонденты использовали свое пребывание на территории нашей страны для обеления пропагандистской поддержки преступлений киевского режима», — говорится в заявлении МИД.

В ведомстве отметили, что действия итальянских журналистов подпадают под статью Уголовного кодекса РФ. В связи с этим российские компетентные органы сейчас устанавливают обстоятельства действий сотрудников RAI, чтобы дать им правовую оценку и принять соответствующие меры.

Накануне журналисты RAI незаконно, без согласования с российской стороной, проникли на занятую украинскими боевиками часть города Суджи в Курской области для съемок репортажа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в МИД РФ заявили об искажении роли России в учебниках истории Армении.