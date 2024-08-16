Фото, видео: Алексей Белкин/NEWS.ru/TACC; Telegram / Настоящий Гладков / t.me/vvgladkov; 5-tv.ru

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Речь идет о селах и поселках Грайворонского и Валуйского округов.

Въезд в пять населенных пунктов Белгородской области закроют с 19 августа. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. в своем Telegram-канале

«С 19 августа в пять населенных пунктов области закрываем въезд, отселяем жителей и помогаем вывезти имущество», — сказал он.

Гладков уточнил, что речь идет о селе Новостроевка-Вторая и поселках Совхозный, Доброполье и Казачок в Грайворонском округе, а также селе Новопетровка в Валуйском.

Кроме того, по словам губернатора, в Краснояружском районе временно закрывается въезд в село Колотиловка, а каждому прописанному в нем жителю выплачивается 15 тысяч рублей.

Глава МЧС России Александр Куренков 15 августа объявил о введении чрезвычайной ситуации федерального характера и установлении федерального уровня реагирования в Белгородской области, которая уже не может самостоятельно справиться с последствиями ударов украинских боевиков.

Он отметил, что из-за террористических атак со стороны Украины в регионе погибли и пострадали мирные жители, получили повреждения жилые дома и объекты инфраструктуры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что услуги мобильной связи и интернета стали бесплатными для жителей Белгородской области в связи с объявленной там чрезвычайной сиутацией.