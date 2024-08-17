Хорватия вернет обязательную военную службу для граждан

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Инициатива соответствует планам НАТО, сообщил глава местного оборонного ведомства Иван Анушич.

Хорватия вернет обязательную военную службу. С 1 января 2025 года все граждане страны будут обязаны отслужить два месяца в армии, заявил министр обороны Иван Анушич.

Это решение, по словам Анушича, продиктовано «повышенной напряженностью в Европе» и принято в соответствии с договоренностями с союзниками по НАТО.

«Мы увеличили зарплаты солдат, унтер-офицеров и офицеров, их материальные права не только за счет личного дохода, но и за счет ежедневной заработной платы», — цитирует Анушича Associated Press (АР).

Обязательная служба была отменена в 2008 году, после чего Хорватия перешла на добровольческую систему комплектования армии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Сербии сравнили настроения в Европе с атмосферой перед Первой мировой. Такое предположение сделал вице-премьер Сербии Александр Вулин, заявив, что перед военным конфликтом в социуме появляется предвзятое отношение к той или иной нации.