Уничтоживший динозавров астероид прилетел из-за пределов Юпитера

Фото: www.globallookpress.com / Simone Brandt

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Гигантское космическое тело врезалось в Землю недалеко от полуострова Юкатан в Мексике и вызвало массовое вымирание на планете.

Уничтоживший динозавров астероид прилетел из-за пределов Солнечной системы. Об этом сообщает журнал Science.

В публикации говорится, что астероид-убийца примерно 66 миллионов лет назад упал в море недалеко от полуострова Юкатан в Мексике, образовав кратер Чиксулуб. Следствием этого события могло стать массовое вымирание на Земле, в ходе которого погибли более 60% видов животных на планете, в том числе все динозавры.

Также отмечается, что падение небесного тела оставило на Земле геохимические отпечатки в виде повышенного уровня иридия в тонком слое породы, найденной во многих странах мира.

Ученые Манчестерского университета ранее установили, что живые организмы в месте падения гигантского астероида, уничтожившего динозавров, погибли спустя несколько часов после катастрофы.

Большая часть останков в этом месте принадлежит рыбам, кости которых образуют различные слои, отражающие сезонные колебания. В процессе изучения последнего слоя, который образовался во время нереста и обильного питания, ученые установили, что завершающий слой появился именно весной.

Таким образом, делают вывод ученые, массовое вымирание произошло на границе мелового и палеогенового периода и привело к исчезновению 75% видов живых организмов, населявших Землю.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ученые выдвинули новую теорию о причине вымирания динозавров.