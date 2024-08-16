Лукашенко отпустил 30 преступников, осужденных за участие в протестах

Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков

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Среди них есть люди, страдающие серьезными заболеваниями.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 30 преступников, осужденных за участие в акциях протестов. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

По информации СМИ, в числе помилованных — 14 женщин и 16 мужчин, некоторые из которых имеют серьезные заболевания. Также на свободу выпущены лица пенсионного возраста.

«Все они признали вину, искренне раскаялись в содеянном и взяли обязательство вести правопослушный образ жизни. Контроль за исполнением таких обязательств по поручению Главы государства обеспечит Министерство внутренних дел», — уточняется в сообщении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Следственный комитет Белоруссии начал заочное расследование в отношении стендап-комика Вячеслава Комиссаренко. Его обвиняют в умышленных действиях, направленных на возбуждение социальной вражды, клевете в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко, а также в публичном оскорблении белорусского лидера. На Родине юмористу грозит до шести лет лишения свободы, однако сам Комиссаренко давно покинул Родину. Сперва он жил в Москве, а после начала СВО путешествует по миру.