Про измены Абрамова знали все: Гордон рассказала о прежних отношениях Алсу с мужем

Екатерина Гордон заявила, что все в шоу-бизнесе знали про измены Абрамова Алсу

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Звездный юрист напомнила, через какие унижения прошла певица перед разводом.

Прежде чем решиться на развод, певица Алсу столкнулась с унижениями, о которых потом много месяцев сплетничал весь шоу-бизнес. Об этом заявила звездный юрист Екатерина Гордон в новом интервью для Леди Mail.

По словам Гордон, супруг артистки Ян Абрамов действительно изменял Алсу, причем он даже не скрывал этого. Все прекрасно знали, что он собой представляет, поэтому никто не был удивлен их разводу.

«То, что Абрамов ходит на сторону, обсуждали в тусовке больше года, поэтому ни у кого их развод не вызвал удивления. Большинство, скорее, удивилось тому, что она так долго терпела», — сказала звездный юрист.

При этом Гордон не оставила без внимания и модель Анастасию Решетову, а именно ее слова про табу в общении с женатыми мужчинами. Для юриста эти слова звучали смешно.

«Вдвойне смешно, когда она пытается бороться за свою честь через Петровку, 38. Полиция не поможет исправить имидж», — добавила юрист.

Что касается самой Алсу, то все знакомые отзывались о ней только положительно, подмечает Гордон.

Певица Алсу решила развестись с предпринимателем Яном Абрамовым после почти 20 лет брака. По одной из версий, причиной размолвки стала неверность бизнесмена. Официальных заявлений пара пока не делала, но многие называют разлучницей Решетову.

Ранее 5-tv.ru писал, что Алсу подала три иска против Абрамова.