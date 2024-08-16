Певица Наталья Штурм развелась с мужем, который ее избивал

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Они состояли в браке более 20 лет.

Певица Наталья Штурм официально развелась со своим вторым мужем, предпринимателем Игорем Павловым. В качестве доказательства она опубликовала фотографию со свидетельством о расторжении брака в своих социальных сетях. На нем артистка выглядит весьма довольной.

«Официально разведена», — написала она.

Instagram* / nataliashturm

Штурм состояла в браке с бизнесменом более 20 лет, однако они уже много лет не живут вместе. По словам певицы, Игорь Павлов нередко поднимал на нее руку.

Бизнесмен страдал от алкогольной зависимости и проявлял насилие в периоды запоев. Кроме того, он настраивал против нее их общего сына Арсения.

К слову, до брака с предпринимателем артистка была замужем за Сергеем Деевым, которому родила наследницу Елену в 1989 году, а в 2004-м появился на свет ее сын Арсений от Павлова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певице Наталье Штурм поставили неутешительный диагноз.

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