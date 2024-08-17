В Крыму задержали 68-летнюю главу местного отделения «Свидетелей Иеговы»*

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; Следственный комитет; 5-tv.ru

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Следователи устанавливают других лиц, участвовавших в деятельности ячейки.

В Крыму силовики задержали создателя и руководителя местной ячейки «Свидетелей Иеговы»*. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Республике Крым и городу Севастополь.

По информации ведомства, в 2021 года жительница поселка городского типа Раздольное организовала в населенном пункте деятельность ячейки «Свидетели Иеговы». Она привлекала в организацию последователей, распределяла между ними роли и давала задания.

«Женщина лично проводила по месту своего проживания, а также по месту жительства адептов собрания, где пропагандировала идеи запрещенной религиозной организации и организовывала изучение экстремистских материалов», — уточнили представители СК.

В ходе обысков по месту проведения собраний организации правоохранители обнаружили религиозную литературу, а также различные хозяйственные документы ячейки.

В отношении 68-летней задержанной россиянки возбудили уголовное дело о создании экстремистского сообщества. Следователи устанавливают и других лиц, причастных к противоправной деятельности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что СК предъявил обвинение супругу фигурантки дела о торговле детьми в Москве.

* — организация, признанная экстремистской и запрещенная на территории России