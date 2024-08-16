Заместителя главреда телеканала «Дождь»* внесли в реестр иноагентов
Фото: © РИА Новости / Валерий Левитин
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Список пополнился и четырьмя Telegram-каналами.
Бывшего ведущего и заместителя главного редактора телеканала «Дождь»* Рената Давлетгильдеева** внесли в реестр иностранных агентов. Об этом сообщается на официальном сайте Минюста России.
«Распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов», — уточняется в сообщении ведомства.
Помимо этого, Давлетгильдеев пропагандирует ЛГБТ-движение*** и выступает на иностранных информационных площадках. По информации Минюста, журналист проживает за пределами России.
Список иностранных агентов также пополнился Telegram-каналами «BRIEF Важное»*, «BRIEF»*, «Незыгарь»* и «Сирена»*. Как уточнили в Минюсте, все они принимали участие в распространении недостоверной информации о действиях российских властей.
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* — СМИ, признанное иноагентом в России
** — лицо, признанное иноагентом в России
*** — движение, признанное экстремистским и запрещенное в России
**** — организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда
***** — признан в России иноагентом, включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга