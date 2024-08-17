Прокуратура проводит проверку по факту массовых отключений света в Приморье

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Несколько городов остались без электричества из-за сбоя в работе ГРЭС.

Прокуратура Приморья проводит проверку по факту массовых отключений электричества. К ним привел сбой на электростанции, которая обеспечивает потребности примерно половины региона. Десятки населенных пунктов на Дальнем Востоке остались без света. Под конец рабочего дня обесточены многоэтажки, люди ждут спасения в лифтах. Сообщают о перебоях в движении электротранспорта, больницы были переведены на резервные источники питания. Связь тоже не стабильна — это подтверждает корреспондент «Известий» Евгений Подтергера.

Такого в Приморье никогда не было: полный блэкаут в большинстве городов региона — апокалипсис, не иначе. Во Владивостоке начался настоящий коллапс на дорогах. Город, в прямом смысле, остановился.

Во Владивостоке полный блэкаут. Не работает ни один светофор, собираются многокилометровые пробки. По данным из интернет-источников, пробки достигли 10 баллов. Выключен свет в небольших магазинчиках и крупных супермаркетах. Последние вообще закрылись: не принимают кассовые аппараты, не работают банки. Люди даже не могут снять наличные.

Начались перебои со связью и интернетом. Даже наша техника в какой-то момент начала барахлить. Люди в панике по привычке бросились скупать продукты в магазинах, в полной темноте, сметая с полок все, что было.

На заправках выстроились очереди за топливом. Правда, купить его можно было, только когда привезут дизель-генераторы или вернется электричество.

Люди начали массово сообщать о том, что застряли в лифтах многоэтажек. Остановилась даже железная дорога — пассажиров стали выпускать из вагонов прямо на пути между населенными пунктами.

Похоже, что энергетическая катастрофа повлияла даже на работу владивостокских портов, которые обычно трудятся круглосуточно. Сейчас горят сигнальными огнями только суда, вся портовая инфраструктура встала, не работают даже краны-гиганты.

В регионе начались перебои и с водой. Не работают насосные станции крупнейших приморских городов — Владивостока, Уссурийска, Находки.

Приморский океанариум на Русском острове с тысячами редких рыб и млекопитающих тоже погрузился во тьму. Работала только система жизнеобеспечения аквариумов и резервуаров.

Причина — авария на сетях одной из ресурсоснабжающих организаций. На Лучегорской ГРЭС, которая питает большую часть региона, аварийно выключились сразу несколько энергоблоков.

«Электростанции юга Приморского края при снижении частоты остановились. Произошло полное погашение», — заявила и. о. министра энергетики и газоснабжения Приморского края Елена Шиш.

ГРЭС перезапустили в течение часа, но сработала система аварийных реле, которая отключила трансформаторы в городах. Частично они автоматизированы, специалистам пришлось перезапускать подстанции вручную.

К нормальной жизни регион сейчас только возвращается, свет вернулся во все крупные города, но все еще обесточено несколько поселков.