ВСУ ударили по торговому центру в Донецке: что известно к этому часу

Число пострадавших при ударе ВСУ по ТЦ в Донецке выросло до 11 человек

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Националисты атаковали в разгар дня — в этот момент в ТЦ было особенно много людей. На месте ЧП продолжают работать специалисты.

К этой минуте уже известно об 11 пострадавших после удара боевиков ВСУ по крупному торговому центру Донецка. По предварительной информации, в момент обстрела внутри могли находиться сотни человек. Здание сгорело полностью, уцелел только бронированный банкомат.

Все время, что там работают спасатели и медики, в небе кружат дроны. Сохраняется вероятностью повторных прилетов. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Корреспондент «Известий» Евгений Быковский работает на месте атаки.

По предварительной данным, ранены 11 мирных граждан, в том числе подросток. Данные о пострадавших продолжают поступать.

Эти кадры сделаны сразу после обстрела боевиков и начала возгорания. Видно, как местные жители отгоняют припаркованные машины подальше от пламени. Взрыв в ТЦ был такой силы, что осколками повреждены ближайшие многоквартирные дома.

Огнем в итоге охватило больше десяти тысяч квадратных метров. Сотрудники МЧС долгое время не могли начать тушить пожар из-за риска повторного обстрела. И сейчас, спустя несколько часов, в спальном районе Донецка все еще неспокойно.

Удар ВСУ нанесли в разгар дня, в этот момент в ТЦ было особенно много людей. Информация о жертвах сейчас уточняется. На месте продолжают работать специалисты. Они должны установить, чем именно велся обстрел.