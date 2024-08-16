«Он женится»: Лолита проговорилась о свадьбе Лепса с 18-летней избранницей
Милявская: Лепс скоро женится на его 18-летней возлюбленной
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Певица разоткровенничалась на своем концерте.
Певица Лолита Милявская подтвердила слухи о том, что Григорий Лепс планирует жениться на 18-летней возлюбленной Авроре Кибе. Об этом она рассказала на своем недавнем концерте в Светлогорске, сообщает портал Popcake.
Артистка призналась, что давно мечтает записать дуэт с Лепсом, однако все как-то не складывалось. А сейчас у него и вовсе нет времени из-за насыщенной личной жизни.
«Я все время мечтала с Гришей Лепсом записать дуэт, но он всегда настолько занят, а сейчас он женится. Стал еще больше занят», — заявила она.
Григорий Лепс встречается с 18-летней Авророй Кибой, дочерью его близкого товарища. Недавно пара была запечатлена на отдыхе в Турции. Слухи вокруг них не утихают после того, как Лепс представил свою новую возлюбленную на Петербургском международном экономическом форуме. Ничего удивительного, ведь разница в возрасте у них — целых 44 года.
Однако, как пишут таблоиды, отношения у пары действительно серьезные, и Лепс, похоже, планирует взять девушку в жены. Не так давно Киба опубликовала в своей сети фотографию шикарного кольца, подписав свой пост — «Коротко, но ясно».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лолита призвала к помощи жителям Курской области.