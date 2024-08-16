Старейший ветеран Великой Отечественной войны умер в 103 года

Фото: Telegram / Волошин LIVE / Voloshin_live

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Иван Кривошеев был участником Сталинградской битвы, дошел до Праги.

Ушел из жизни старейший ветеран Великой Отечественной войны, участник Сталинградской битвы из подмосковных Химок Иван Кривошеев. Об этом сообщил глава городского округа Дмитрий Волошин в своем Telegram-канале.

Кривошееву было 103 года. Причину смерти ветерана Волошин не указал.

«Боевой путь героя начался осенью 1942 года в 865-м артиллерийском полку 302-й стрелковой дивизии. Иван Никитович был наводчиком противотанковой пушки. На фронте был серьезно ранен, после лечения в госпитале снова вернулся в строй. Участвовал в боях под Сталинградом. Победу встретил в Праге — 9 мая 1945 года», — рассказал историю героя глава Химок.

По словам Волошина, усопший за свои подвиги получил огромное количество наград: ордены Отечественной войны I и II степени, Красную Звезду, медали «За отвагу», две «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За освобождение Праги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», нагрудный знак «Освободителю Донбасса».

Время и место прощания с героем Иваном Кривошеевым пока не сообщается.

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