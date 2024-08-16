«Вот и верь в любовь»: Чекалина осудили за страстный поцелуй с новой избранницей

Фото: © РИА Новости / Валерий Мельников

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Экс-супруг знаменитой Лерчек вовсю строит новые отношения после развода, состоявшегося в июле.

Поцелуй Артема Чекалина с новой пассией вызвал бурю возмущения у пользователей сети. Не успел, мол, развестись с Лерчек, родившей ему троих детей, как уже нашел себе новую любовь и открыто ее всем демонстрирует.

Новой избранницей блогера стала 24-летняя брюнетка Надя Сенацкая родом из Оренбурга. Это пока все, что о ней известно. Именно Сенацкая «сдала» Чекалина, опубликовав видео страстного поцелуя с ним в личном блоге.

К слову, еще недавно Чекалин и его новая пассия предпочитали прятать лица друг друга, но теперь, видимо, пришла пора выводить отношения на «новый уровень». Впрочем, многие комментаторы уверены, что этот роман построен на сиюминутной страсти и не продлится долго.

«Я все понимаю: новая любовь, страсть, но хотя бы из-за малейшего уважения к Лерчек и к детям можно было бы не показывать эту всю страсть так быстро и публично»;

«Как быстро Артем нашел замену, вот и верь потом в любовь. А сам кричал, как ему жаль, что семью потерял, и что время покажет — кто прав, а кто виноват. Но мы уже видим, действительно, время чересчур быстро нам все показало. Артем — разочарование. Лерчек — лучшая!» — комментируют подписчики.

Новую девушку Чекалина ранее ненароком раскрыла телеведущая Ксения Бородина. В личном блоге она опубликовала видео из автобуса, в котором компания знаменитостей весело едет на свадьбу звезды соцсетей Никиты Серова. В кадр попал и Чекалин с сидящей рядом спутницей.

Семейная лодка Лерчек и ее супруга разбилась о серьезный скандал, когда их обвинили в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Звезды сумели выплатить ФНС задолженность, уголовное дело закрыли, однако отношения постепенно начали рушиться.

Спасти любовь не удалось — 15 апреля Валерия Чекалина подала документы для расторжения брака. В июле стало известно, что знаменитости официально расстались.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как складывается личная жизнь Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек, после развода.