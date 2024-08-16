До 2860 боевиков: ВСУ несут колоссальные потери в Курской области

За время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2860 боевиков

Фото: © РИА Новости

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ВС РФ также ликвидировали 40 вражеских танков и 23 боевые машины.

За время боевых действиях на курском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 2860 боевиков. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял до 2860 военнослужащих, 41 танк, 40 бронетранспортеров, 23 боевые машины пехоты, 213 боевых бронированных машин, 102 автомобиля», — уточнили в Telegram-канале российского оборонного ведомства.

Только за минувшие сутки в Курской области были уничтожены до 220 боевиков и 19 единиц боевой техники.

Российские силы продолжают операцию по вытеснению вражеских формирований с территории России.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек. На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба, людей эвакуируют в более безопасные районы.

Режим контртеррористической операции (КТО), помимо Курской области, действует в Белгородской и Брянской областях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российский боец в Курской области подкараулил БМП противника и сжег ее при помощи обычной канистры с бензином.