«Три-четыре прилета»: очевидцы об ударе ВСУ по ТЦ «Галактика» в Донецке

По ТЦ «Галактика» в Донецке было три-четыре прилета

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Посетители и сотрудники торгового центра после обстрела бросились к ближайшим жилым домам, чтобы там укрыться.

Украинские боевики нанесли по торговому центру «Галактика» в Донецке не менее трех-четырех ударов. Об этом 5-tv.ru рассказали местные жители.

По словам очевидцев, после обстрела посетители и сотрудники центра бросились к ближайшим жилым домам, чтобы там укрыться.

«Три-четыре прилета. Из „Галактики“ (люди — Прим. ред.) прибежали сюда, прибежал человек, рука насквозь пробита. В общем, ужас», — поделились местные жители.

Ранее появилось видео с места ЧП. По предварительным данным, это был ракетный удар.

На кадрах видно, как из окон торгового центра валят клубы густого черного дыма, здание полностью охвачено огнем.

Согласно последним данным, в результате атаки украинских боевиков пострадали шесть мирных жителей. Сведений о погибших не поступало.

Ранее 5-tv.ru опубликовал кадры с места пожара в донецком ТЦ «Галактика».