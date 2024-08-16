Семь человек ранены в результате удара ВСУ по ТЦ «Галактика» в Донецке

Фото, видео: 5-tv.ru

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Среди пострадавших — подросток.

В результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по торговому центру «Галактика», расположенном в Петровском районе Донецка, оказались ранены семь человек. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

Здание почти полностью сгорело, повреждение получила и Центральная городская больница № 14.

«По предварительной информации, ранены семь гражданских лиц, в том числе подросток. Данные о пострадавших продолжают поступать», — написал он.

В Донецке загорелся ТЦ «Галактика» после атаки ВСУ

По словам Пушилина, на месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения. Площадь возгорания составляет более десяти тысяч квадратных метров.

Обстановка мешает оперативно ликвидировать пожар, поскольку сотрудникам МЧС России приходится отъезжать на безлопастное расстояние.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что мужчина погиб в результате атаки дронов ВСУ под Донецком.